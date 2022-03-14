«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة الأسبوع الحالي بسبب الطقس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022 يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤدي إلى تعطيل الدراسة بالمدارس، موضحة أن جميع المدارس معقمة تماما ضد فيروس كورونا.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليا.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس «مسؤولية المحافظين»

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والطقس السيئ، ما أثار العديد من التساؤلات حول موقف استكمال الدراسة هذا الأسبوع، أو اتخاذ قرارا بـ تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية، وهو ما أوضحه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تعطيل الدراسة بسبب الطقس هو مسؤولية المحافظين، وليست للوزارة، مؤكّدًا أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير الدراسة واستقبال المدارس للطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

لا يوجد قرار بتعطيل الدراسة في المدارس

ونفي المصدر لـ«الوطن» إصدار الوزارة بتعطيل الدراسة الأسبوع الحالي بسبب الطقس، مؤكّدًا «لا يوجد أي قرار من وزارة التعليم بتعطيل الدراسة في المدارس، فهذا القرار يرجع للمحافظ، وفي حال وجود أمطار غزيرة أو سيول من حق كل محافظ تعطيل الدراسة في محافظته».

وشدد على أنَّ الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلق أي إخطار بتعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية.

متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة

ولفت المصدر إلى أنَّ هناك متابعة دورية لحالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع سيناريوهات تسيير الدراسة في المدارس، حال حدوث أي تقلبات جوية، مؤكّدًا أنَّ جميع المدارس معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى كورونا.