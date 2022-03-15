ضبط 6.5 طن سكر مجهول المصدر ولحوم فاسدة بدسوق

تمكنت حملة تموينية مكبرة، بالأمس، بمدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف يسرى أبو حسين، مدير إدارة تموين بندر دسوق، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، من الطب البيطري، وكذلك مباحث التموين، ومديرية الصحة بالإقليم، وذلك لضبط حالات «الغش» التجاري، والتلاعب في الأسعار.

ضبط حلويات وفسيخ ولحوم

وتمكنت الحملة، من ضبط 20 كيلو لحوم ذبح خارج «السلخانة» داخل أحد محال الجزارة، بالمدينة، وضبط 10 كيلو لحوم مفرومة، و3 كيلو سجق بدون بيانات صلاحية، وذلك داخل مطبخ تابع لمحل كشرى، وتم تحرير محاضر بذلك.

ضبط سكر

كما تم ضبط 50 كيلو سوداني مقشر غير صالح للاستخدام الآدمي، و12 كيلو حلويات فاسدة بإحدى مصانع الحلويات، و124 كرتونة «مواد غذائية بدون فواتير داخل مخزن غير ترخيص، وكذلك ضبط 130 شيكارة سكر بإجمالي وزن 6500 كيلو جرام بدون فواتير بداخل مخزن بدون ترخيص».

صرح بذلك عادل الهابط، نائب مدير مديرية التموين، بالمحافظة، والمتحدث الرسمي للمديرية، عبر بيان، مشيراً إلى أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الأسبوع دون توقف سواء في فترات اليوم للعمل، أو في ساعات الفجر، أو ليلاً لحماية المستهلكين، من «جشع» التجار.

تم تحرير عدد من المحاضر بتلك الوقائع وجارٍ العرض على جهات التحقيق.