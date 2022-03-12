بعد ضبط كميات لحوم فاسدة قبل رمضان.. أعراض إذا ظهرت عليك اكشف فورا

يلجأ بعض التجار إلى التحايل على القانون، والغش فى بيع المنتجات للمواطنين، بهدف جمع الكثير من المال، ومن بين هذه القضايا هي تجارة اللحوم مستغلين احتياج المواطنين لشراء البروتين، ومؤخرًا كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عشرات القضايا من اللحوم مجهولة المصدر، بالاضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة قبل طرحها في الأسواق خلال شهر رمضان.

أنواع اللحوم الفاسدة

وقدم الدكتور محمد سامي، أخصائي التغذية، عدة نصائح للمواطنين، لتوضيح أضرار اللحوم المغشوشة، سواء كانت لحوم منتهية الصلاحية، أو لحوم حمير، وخاصة أن بعض التجار يلجأون إلى خدعة، لوضع كميات من التوابل، والبهارات، عليها وإعادة فرمها مرة أخرى، وبيعها لحوم «كفتة وسجق وبرجر ولانشون وهوت دوج».

أضرار اللحوم المغشوشة

وأكد «سامي» أن تلك اللحوم الفاسدة، تُحدث ضررًا على صحة المواطنين وتسبب انتشار بعض الأمراض البيولوجية منها الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي تؤدي لتكرار إصابتهم بالنزلات المعوية، كما يمكن أن يتطور الأمر، ويصيب الفرد بتسمم غذائي كيميائي، ويتم احتجازه داخل المستشفيات.

وأضاف «سامي» فى تصريحاته لـ«الوطن»، أنه في حال تناول الفرد لحوم الحمير، يصاب بحالة إعياء شديدة منها القيء، والإسهال، والجفاف، ويجب نقل المريض إلى أقرب مستشفى لمحاولة علاجه فورًا.

يذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شنت حملة مكبرة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، وأسفرت الحملة التى قادها العميد علاء فتحي مدير البحث الجنائي بالمديرية، عن تحرير وضبط 18 قضية لحوم فاسدة، إضافة إلى 13 قضية بيع مستلزمات شهر رمضان، من ياميش، وأرز، ومكرونة مجهولة المصدر.

تحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.