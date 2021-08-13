ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بمحال ومطاعم مأكولات شعبية بالدقهلية

تحفظت حملة تموينية بالدقهلية على 1600 كيلو جرام من الشعرية المتبلة سريعة التحضير، في محل بمركز السنبلاوين، لعدم وجود فواتير لها، ونحو 250 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، و170 كيلو زيت وطحينة مجهولة المصدر بمطعم مأكولات شعبية، وذلك في حملة شنتها الرقابة التموينية بالسنبلاوين، برئاسة متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، يرافقه فتحي إبراهيم نائب رئيس المركز، بالاشتراك مع الطب البيطري بالسنبلاوين والصحة والبيئة وقوة سرية من مباحث التموين بميت غمر.

خرجت الحملة طبقا لتعليمات وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات ومتابعة السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بإشراف المحاسب عادل الباز، مدير عام إدارة تموين السنبلاوين.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوبر ماركت

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية برهمتوش، بعد ضبط 65 كيلو لحمة مفرومة، وعدد 175 زجاجة خل منتهية الصلاحية، و6 علبة بن منتهية الصلاحية، وعدد 4 علبة كاكاو منتهية الصلاحية، وعلبة صلصة منتهية الصلاحية، وعلبة لبن منتهية الصلاحية، و2 كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي، و6 كيلوات جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك لحين تصرف النيابة العامة.

التحفظ على 1600 كيلو أندومي

وحرر محضر جنح أمن دولة ضد صاحب شركة شعرية متبلة سريعة التحضير، بناحيه البستان بالسنبلاوين، وتم التحفظ على المضبوطات بعدد 40 كرتونة شعرية بكل كرتونة، 40 كيلو، بإجمالي 1600 كيلو، وذلك بالمخالفة للقرار 113 بالغش وبدون ترخيص لمزاولة النشاط.

كما حررت الحملة محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحبة مطعم مأكولات شعبية بناحيه برهمتوش، وتم التحفظ على المضبوطات، وهي 140 كيلو زيت طعام بدون بيانات ومجهولة المصدر، وعدد 30 كيلو طحينة مجهولة المصدر، وذلك لحين تصرف النيابة العامة، وكذلك تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب محل منظفات صناعية بناحية شارع الجزارين بالسنبلاوين، وتم التحفظ على 140 كيلو صابون سائل بدون بيانات ومجهولة المصدر، و70 كيلو كلور، بدون بيانات ومجهولة المصدر، بالمخالفة للقرار 113، وأيضا إدارة منشأة بدون ترخيص رسمي.