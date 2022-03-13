حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 13-03-2022 مهنيا وعاطفيا

في ظل موجة الأحداث التي تضرب العالم بفضل الحديث عن حرب عالمية ثالثة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بات الكثير يبحث يوميا عن حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية، التي تتأثر كثيرا بحركة الدوران حول الشمس، إذ يحرص يوميا الملايين حول العالم على متابعة الطالع لمعرفة ما تخبرهم على المستوى العملي تحديدًا حتى يكونوا على استعداد لما هو قادم في حياتهم بشكل عام في ظل الأوضاع الحالية.

ويحرص مواليد برج الحوت كونهم مواليد هذا الشهر على متابعة أخبار البرج اليومي، بالإضافة لباقي الأبراج الفلكية المقسمة لـ4 مجموعات تتمثل في «الأبراج الهوائية، الأبراج المائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية» وعليه نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج اليوم الأحد الموافق 13 مارس، على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 13-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض، فقط لا تعلن خططك وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج الحمل 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في وضع معاكس وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو عاطفية.

حظك اليوم برج الثور 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات برج الثور وذلك يضع في طريقك فرص ذهبية وعليك أن تلتقطها وتوطد علاقتك بالجميع.

حظك اليوم برج الثور 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك الشمس وعطارد على التأثير بلطف فيمن حولك وتشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم وسط العائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تكون يقظا لتتمكن من موازنة قراراتك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم ألا تتسرع في كلامك ورود أفعالك وحاول أن تتجنب الصدام.

حظك اليوم برج السرطان 13-3-2022 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك.. وتمضي نحو هدفك بثقة وتجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

حظك اليوم برج السرطان 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مهتما بمظهرك وتبدو متألقا وفاتنا للجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحا للظهور وللتواجد تحت الأضواء.. اعمل في صمت، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز وعليك ألا تتسرع في قراراتك وأقولك

حظك اليوم برج العذراء 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تكسب ثقة ودعم الزملاء أو رؤساء العمل بسهولة، وتقوم بتنمية أعمال أو مشاريع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية والقدرة على التأثير في الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 13-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ في وضع داعم ويمنحك ذلك طموحا وحماسا ولكي تتحقق رغباتك ينصحك الفلك أن تضع حساسيتك جانبا.

حظك اليوم برج الميزان 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

حظك اليوم برج العقرب 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة.

حظك اليوم برج العقرب 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تستعيد اليوم علاقتك بأشخاص أو أقارب غابوا عنك من زمن.

حظك اليوم برج القوس 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ومن المهم ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج القوس 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تحسن التصرف وتمد من تحب بالأمل وترتفع معنوياتك

حظك اليوم برج الجدي 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل القوانين وعليك أن تعتمد الدقة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج الجدي 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 13-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يضاعف المسئوليات على عاتقك.. اليوم كن حازما بتفهم لتضع حلا جذريا للضغوط.

حظك اليوم برج الدلو 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك بحفظ طاقتك واعتن بنفسك وبصحتك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الحوت 13-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، يساعدك القمر على التخطيط والاجتهاد، فقط اهتم بالاستمرارية.

حظك اليوم برج الحوت 13-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية وتجد أنك قادر على إصلاح علاقاتك والتعبير عن مشاعرك بحرية.