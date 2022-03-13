حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تتغلب على العقبات

ربما يكون الكسل الشديد والثقة بالنفس من أبرز صفات برج الحوت التي تجعل البعض يرونه مغرورا غير متحمل للمسؤولية، لكن الحقيقة أنه شخصية تميل للإبداع بشكل حر، فهو يرفض القيود أو يلزمه أي شخص بأعمال لا تناسبه.

ولمواليد برج الحوت الذين لا يستطيعون بداية يومهم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، يستعرضه لكم موقع «الوطن» في السطور التالية، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، يكون القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تسترخي وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي لمولود برج الحوت، تكون الشمس وعطارد ببرجك يساعدانك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث، فقط تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الحوت

ولأن مواليد برج الحوت يستطيعون النجاح في المجالات الإبداعية، نجد أن أبرز مشاهير برج الحوت الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، والفنانة يسرا، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة.