حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تتخذ مواقف صحيحة

النظرة المستقبلية البعيدة، والطموح المستمر من أهم صفات مواليد برج القوس، وهو ما ينطبق على عدد كبير من المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج، ومنهم حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني.

ولمواليد برج القوس الذين لا يستطيعون بداية يومهم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، يقدمه لكم موقع «الوطن» في السطور التالية، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج القوس على المستوى المهني، يكون القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي يكون المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

صفات مواليد برج القوس

يُعرف عن مولود برج القوس، أنه يرفض الكذب والخبث، فهو يحب الصدف والبراءة، كما أنه جسور لا يخشى المخاطر أو البحث عن كل ما هو جديد، فهو يهوى الألعاب الرياضية الخطيرة مثل سباق السيارات، والقفز بالمظلات، والقطارات.