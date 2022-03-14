حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. ضع الآخرين في اعتبارك

برج الدلو من الأبراج المتقلبة المزاج، التي تمتلك بداخلها الصفة ونقيضها، فهي مرحة وجذابة، وفي نفس الوقت قد تتحول لشخص كئيب وحزين، كما أن مولود هذا البرج يرفض الاقتناع بآراء الآخرين بسهولة، فهو لا يتزعزع عما يؤمن به، كما أنه من الشخصيات العنيدة المتمسكة بقراراتها بصرف النظر عما إذا كانت في الاتجاه الصحيح أم لا، ومع ذلك يملك قلب رقيق وحنون.

ولمواليد برج الدلو الذين لا يستطيعون بداية يومهم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، يقدمه لكم موقع «الوطن» في السطور التالية، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى المهني، يكون القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أوراق أو عقود أو مطالبات مالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي لمولود برج الدلو، يجب أن تتذكر أن حياة الشراكة تتطلب وضع الآخرين في اعتبارك.

مشاهير برج الدلو

وفي الحياة العملية أثر الكثيرون من مواليد برج الدلو في مختلف المجالات، ومن أبرزهم الفنانة الراحلة سعاد حسني، مروان خوري، الكاتب والملحن والمغني لبناني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.