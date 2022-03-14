حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم أعمالك

النضج والالتزام في العمل والمسئولية من أبرز صفات مشاهير برج الجدي، وهو ما يجعله يصل لأعلى المناصب، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الراحل صلاح جاهين ومحمود المليجي، والمخرج المصري خالد يوسف، المطربة أنغام، المغنية الإيطالية داليدا، المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.

ولمواليد برج الجدي الذين لا يستطيعون بداية يومهم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، يقدمه موقع «الوطن» في السطور التالية، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الجدي على المستوى المهني، يتنافر القمر مع المريخ في منزلي المال، ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي لمولود برج الجدي، يطالبك الفلك اليوم بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي، وفق خبيرة الأبراج.

صفات مواليد برج الجدي

يُعرف عن مواليد برج الجدي أنه مولع بالاستقرار والأمان والدفء الأسري، فهو رب أسرة من طراز فريد، كما أنه يرفض الخروج أو المغامرة، فهو لا يصل لقرار دون تفكير عميق، وهذا أهم ما يميزه.