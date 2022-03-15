عائشة الشاطر أمام النيابة: مرسي لم ينجح في إدارة البلاد.. أداؤه كان ضعيفا

تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، مع المتهمة عائشة الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، والتي تواجه فيها تهمة تمويل الإرهاب.

ووجهت النيابة العامة خلال التحقيق مع المتهمة عائشة الشاطر العديد من الأسئلة والتي كانت كالتالي، وأجابت عنها أمام النيابة.

س: ما هي المدة الزمنية التي شاركتِ فيها في التنسيقية المصرية للحقوق؟

ج: شاركت فيها لفترة وكان الغرض من مشاركتي أنها توصلني لأي حاجة ووالدي خيرت الشاطر يخرج من السجن، لكن لما لقيت مفيش منها فائدة سيبتها، وسيبت العمل الخيري كمان.

س: ما علاقة زوجك المتهم محمد أبو هريرة بالتنسيقية المصرية للحقوق؟

ج: هو كان عضو فيها لكن لما هما شافوا أنه غير فعال معهم طردوه منها.

كنت بشتري لحمة من الجزار وأبيعها على فيسبوك

س: ما هي حالتك المادية خلال هذه الفترة؟

ج: الحالة المادية مكنتش كويسة وكنت بشتري لحوم من الجزار وأبيعها من خلال صفحة على «فيسبوك» اسمها «طازج الريف»، للعمل على تحسين دخلي لأني كنت بزود 10 جنيه على الكيلو، وكنت بعمل ده علشان أساعد زوجي في مصاريف البيت.

س: ما هي تفاصيل القبض عليكِ وزوجك؟

ج: في شهر أكتوبر 2018 كنت قاعدة في البيت ومحمد جوزي كان نازل يقابل واحد اسمه إبراهيم عطا عشان يغير منه دولارات بتاعته معرفش جايبها منين لأن إبراهيم كان بيكتب على الجروب إنه لو حد عايز يغير عملة هو ممكن يساعده، وبعد ما نزل سمعت صوته عالي جدا وبصيت لقيت ميكروباص أبيض وعربيات ملاكي والشرطة في الشارع تحت البيت ومحمد شاورلي ادخلي جوه، وبعدين تم تفتيش الشقة والقبض علينا.

س: ما هي معلوماتك عن جماعة الإخوان المسلمين؟

ج: اللي أعرفه عنها أنها جماعة دعوية في العالم كله، واللي أسسها حسن البنا.

س: ما هو موقفك من حكم محمد مرسي للبلاد؟

ج: شايف أن محمد مرسي أثناء حكمه للبلاد كان أداؤه ضعيف، ولم يستطع أن ينجح في الإدارة.

س: ما دورك في الاعتصامات التي كانت تحدث بعد فترة الإطاحة بمحمد مرسي؟

ج: كنت بشارك في الاعتصام بصورة فردية ومكنتش بعمل حاجة وبقعد لوحدي، ويوم الفض خرجت مع الناس اللي خرجت من الممرات بتاعة الشرطة.