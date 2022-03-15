واشنطن وبكين يتفقان على تواصل مستمر لحل الأزمة الأوكرانية

تشهد الأزمة الأوكرانية تطورات على الساحة الدولية وتسعى العديد من دول العالم لحل الأزمة والتوصل لحلول بين روسيا وأوكرانيا

وعقدت أمريكا والصين مباحثات فى روما أمس،واتفقت واشنطن وبكين على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين، للوصول لحل بشأن الأزمة الأوكرانية وذلك خلال المباحثات التى عقد بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي

مباحثات أمريكية صينية بشأن الأزمة الأوكرانية

وقالت أمريكا أن الصين لديها علاقات متميزة مع روسيا يمكن أن تساعد في إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكره البيت الأبيض، بحسب ما نشرت قناة "روسيا اليوم"

يأتى ذلك بالتزامن مع تهديدات أمريكية للصين من محاولات لدعم الاقتصاد الروسى وقال مستشار الأمن القومى الروسى، إن محاولات دعم روسيا ستكون لها عواقب وخيمة على الصين

أوكرانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

فى السياق، ومع استمرار التصعيد الروسى، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تمديد قانون الطوارئ لمدة شهر اعتبارا من 24 مارس الجاري

يشار إلى أن أوكرانيا أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في 23 فبراير الماضى ،قبل اندلاع الحرب الروسية بيوم واحد

اندلاع الحرب الروسية فى 24 فبراير الماضى

واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي،ووصفت فى البداية بأنها عملية عسكرية محدودة،ولكنها سرعان ما توسعت لتصل جنوب أوكرانيا وشرقها، وحتى محيط العاصمة كييف وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا ،فيما تتجه روسيا لفرض حظر على صادرات القمح والذرة والشعير ردا على العقوبات الغربية