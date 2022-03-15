فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية فتح باب التقديم للطلاب للعام الدراسي الجديد الآن ولمدة أسبوعين، موضحة في بيان لها أنها تسعى إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية «توكاتسو»، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

العامل على خلق مواطن صالح

وأضافت أنها تعمل على تنشئة مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.

أنشطة المدارس اليابانية المصرية

ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة، لافتة إلى أنه يمكن التقديم من هذا الرابط.