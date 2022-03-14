رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2022 لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول في 51 مدرسة علي مستوي الجمهورية، ويبدأ التقديم غداً الثلاثاء 15 مارس 2022، ويستمر لمدة 15يوم على أن ينتهي يوم 30 مارس الجاري.

لمدة 15 يوما.. رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التعليم، إنّ التقديم سيكون إلكترونيا من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة لمنظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة.

وبالنسبة لطلاب kg2 والصفوف الأولي، قالت وزارة التربية والتعليم، سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي تضم بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

تطبيق أنشطة التوكاتسو لتنمية مهارات وقدرات الطالب

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية نظام التعلم الجديد المطبق بالمدارس المصرية اليابانية وأنشطة التوكاتسو وهي كالتالي:-

- المدارس المصرية اليابانية تسير وفق نظام واحد

- تطبيق أنشطة التوكاتسو في نظام التعليم بالمدارس المصرية اليابانية وهي أنشطة غير معرفية وتهدف إلي تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية.

-المناهج الدراسية في المدارس اليابانية تربط الواقع الذى يعيشه المتعلم بالمقرر الدراسي والبيئة المحيطة والوظائف المستقبلية.

- تنمية قدرات الطفل غير المعرفية لتقبل القيادة من خلال أنشطة التوكاتسو الذي يفيد شخصية الطالب وينمي قدراته على تقبل الأخرين وتحديد مشكلته ليصبح قائدا.

- مساعدة الطلاب للتعبير عن أراءهم وتقبل الآخرين ومعرفة كيفية تحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها،

- المدارس المصرية اليابانية تقبل طلاب الدمج وترحب بهم.

- قبول الأطفال الذين لديهم صعوبة في التعلم، وهو الطفل الذي يعاني من مشكلة تركيز أو قدرات تعلم مختلفة.