المدارس المصرية اليابانية 2022.. اعرف التفاصيل الكاملة وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، التي يبدأ تلقي طلبات التقدم بها غدا الثلاثاء 15 مارس لمدة 15 يوما، مؤكدة أن التقديم إلكترونيا، من خلال رابط على الموقع الرسمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيجر إعلان تفاصيل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس المصرية اليابانية لكل المدارس، وعددهم 51 مدرسة هذا العام.

4 سنوات سن القبول للمدارس المصرية اليابانية.. ولا قبول فوق الكثافة

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- شرط للقبول فى المدارس المصرية اليابانية هو السن.

- سن القبول برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم.

- يسير السن بنفس المعادلة حسب صفوف الالتحاق والتقدم للمستوي الأول والثاني وللصفوف الأولى الابتدائية.

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال.

- عقد مقابلة شخصية للطفل للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية لتحديد السمات الشخصية للطفل.

-لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.

- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه.

أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط.

3 مدارس جديدة يبدأ التقديم فيها بالعام الدراسي المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي المقبل يشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ومتاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي وهما:-

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة.

-المدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد.

-المدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح.