المدارس المصرية اليابانية تحدد شروط قبول الطلاب.. الأولوية للأكبر سنا

حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط قبول الطلاب في الفصل الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن الشروط والأحكام تنص على سن قبول أولى رياض أطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم، ورياض الأطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات الإ يوم، لافته إلى أنه لا يوجد «باص» للمدارس.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية، في بيان لها، أنه يتم قبول الأكبر سنا من المتقدمين وفقا للأحكام والقانون، وفي حالة وجود تطابق في السن تكون الأولوية طبقا للمربع الجغرافي للسكن، حيث إن اليوم الدراسي طويل، مؤكدة أنه يجب أن يلتحق الطفل بداية من «KG» ما عدا المدارس المفتتحة حديثا، يتم التقديم فيها حتى الصف الأول الابتدائي على أن يكون المتقدمون لـ«KG2» والصف الأول الابتدائي لديهم تسلسل دراسي كامل من مدرسة لغات.

وأوضحت أن هذه النوعية من المدارس «حكومي لغات»، ويتم التدريس باللغة الإنجليزية ويتم تدريس المنهج الجديد بالإضافة لأنشطة التوكاتسو والمستوى الرفيع «Connect plus»، مؤكدة ضرورة أن يكون سن الطالب مطابقا للقواعد واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصيه لكلا من الطفل وولي الأمر واستكمال الوثائق والبيانات في الوقت المحدد لها.

السيد: التعليم في المدارس المصرية اليابانية قائم على تنمية المهارات

وفي سياق متصل، قال تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن المدرسة حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، موضحاً أنه تم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة الاهتمام بغسيل اليدين وتعقيمها باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية وتم التنبيه على أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم للمدرسة بارتداء «Face Shield» لأنه سيتم منع دخول أي طالب أو طالبة دون ارتدائه.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أنه تم تركيب «بازل الفوم» فى مراحل رياض الأطفال حرصاً من المدرسة على سلامة الطلاب من التعرض للإصابات أثناء الحركة داخل الفصول، لافتاً إلى أن التعليم في المدارس المصرية اليابانية قائم على تنمية المهارات وأنشطة التوكاتسو.