دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

قالت قناة «العربية»، صباح اليوم الثلاثاء، إن دوي انفجارات تم سماعها في العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفي وقت سابق من اليوم، أشارت القناة الإخبارية، إلى دوي صافرات الإنذار مجددا في المدينة الأوكرانية.

وكان مستشار في الرئاسة الأوكرانية، تحدث في وقت سابق، عن احتمال انتهاء العمليات العسكرية الروسية ضد بلاده بحلول مايو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واشنطن: سنفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين

من جانبها، تعهدت الحكومة الأمريكية، بتزويد «كييف» بالأسلحة والأموال والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين، وقال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده ستتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد «القوة الروسية الغازية».

وأضاف بايدن، أن واشنطن سترسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين، فيما قال إيجور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بعض مطالب موسكو في المفاوضات مع بلاده غير مقبولة بالنسبة لـ «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول أوكراني: بعض المطالب الروسية في المفاوضات غير مقبولة

وأوضح جوفكفا، في تصريح لقناة «أيه آر دي» الألمانية، أن بعض المطالب الروسية غير مقبولة على الإطلاق، وعلى سبيل المثال تلك التي تخص الأراضي، واشار نائب مدير مكتب زيلينسكي، حول البنود الأخرى، إلى انه يمكن إجراء الحوار ولكن بشرط وجود ضمانات أمنية لـ أوكرانيا في المستقبل.

وفي سياق متصل، قالت المرشحة الفرنسية، في انتخابات الرئاسة، فاليري بيركيس، إنها ضد التوسع المرتقب لـ «الاتحاد الأوروبي» بما في ذلك بعضوية أوكرانيا، معربة في تصريح لقناة «تي إف 1» الفرنسية، عن رفضها لقطع أي تعهدات كاذبة لـ«كييف» بانضمامها لـ «الاتحاد».

وأوضحت بيركيس، أنها تعتقد أنه يجب أولا إجراء إصلاح عميق لـ المجتمع الأوروبي في سياق الحكم الذاتي الاستراتيجي في قطاع الدفاع والطاقة والاستقلال الغذائي.

اقتصاديا، أعلن «البنك الدولي»، أمس الاثنين، إتاحة حوالي 200 مليون دولار في تمويل إضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا، فوق 723 مليون دولار وافق عليها الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأوضح رئيس «البنك الدولي»، ديفيد مالباس، إن استمرار الحرب خلقت فجوات تمويلية تعرض للخطر قدرة الأشخاص المستضعفين في أوكرانيا على تلبية الاحتياجات الأساسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.