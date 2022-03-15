اندلاع حرائق في مدينة «خاركيف» الأوكرانية بعد قصف مكثف

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن قصفا كثيفا، استهدف مدينة «خاركيف» الأوكرانية، ليلا، فيما اندلعت حرائق في المدينة الأوكرانية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرانفورم»، عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «خاركيف»أوليه سينيهوبوف، قوله على «تليجرام»، قوله، إن القصف الروسي على المناطق السكنية في «خاركيف»، أدى إلى تدمير المركز التاريخي للمدينة.

ورجحت مصادر زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى «بروكسل» الأسبوع المقبل لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إطلاق الإصلاحات الضريبية في بلاده، لدعم الاقتصاد، وقضت الإصلاحات بالدفع الطوعي للضرائب من قبل الشركات الصغيرة ووقف عمليات التفتيش على الأعمال الحرة.

بدوره، أعرب سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن أمله في توقف وسائل الإعلام الأمريكية عن التحريض على كراهية بلاده وأن تغطي الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية هناك دون تحيز.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية، أعلنت اليوم الثلاثاء أن العقوبات الجديدة، التي فرضها «طوكيو» في وقت سابق، على روسيا، تقضي بتجميد حسابات في اليابان في حال العثور عليها وحظر تحويل الأموال بالنسبة للأشخاص المشمولين بـ العقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عقوبات اليابان شملت رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي

وشملت العقوبات اليابانية الجديدة رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، نائب مجلس الدوما الروسي جينادي زيوجانوف ونواب مجلس الدوما يوري أفونين ويفجيني بيسونوف وليونيد كلاشنيكوف وفلاديمير كاشين ونيكولاي كولوميتسيف وغيرهم.

وضمت قائمة عقوبات «طوكيو» الجديدة أسماء رئيس مجلس المدراء لمجموعة شركات «رينوفا»، فيكتور فيكسيلبيرج وأقرباء رجل الأعمال يوري كوفالتشوك وخاصة كيريل كوفالتشوك وبوريس كوفالتشوك وكيرا كوفالتشوك وستيبان كوفالتشوك وتاتيانا كوفالتشوك.

وزير صيني: «بكين» تواصل لعب دور بناء في دفع محادثات السلام

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي، قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، إن «بكين» تواصل لعب دور بناء في دفع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا قدما بهدف خفض التوتر ومنع حدوث أزمة إنسانية.

وأشار «يي»، إلى أن العقوبات الأحادية تؤدي فقط إلى تفاقم التناقض وزيادة التوتر، فيما أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، «يانج جيتشي»، على ضرورة دراسة الأسباب الجذرية الأولى للوضع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.