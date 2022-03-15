بكين: خطوات واشنطن تتناقض مع تصريحاتها والحوار يصب في مصلحة البلدين

قالت «بكين»، إنّ أي محاولات للضغط على الصين والتدخل في شؤونها الداخلية ستفشل، وأوضح رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والعضو في المكتب السياسي للحزب «يانج جيتشي»، خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي «جيك ساليفان»، في العاصمة الإيطالية «روما»، أنّ قضايا «شينجيانج والتبت وهونج كونج»، من المصالح الحيوية للجانب الصيني.

«جيتشي»: تكثيف الحوار مع واشنطن يصب في مصلحة البلدين

وأضاف «جيتشي»، بشأن قضية تايوان، أنّ خطوات واشنطن تتناقض مع تصريحاتها بشأن تمسكها بمبدأ «الصين الواحدة»، مؤكدا أن تكثيف الحوار بين بلاده وواشنطن في ظل الظروف الحالية يصب في مصلحة البلدين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام صينية، إنه تم اكتشاف برنامج أمريكي خبيث من نوع حصان طروادة استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لسرقة بيانات الصينيين.

وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، نقلا عن تقرير لـ«المركز الوطني الصيني للتصدي للفيروسات الإلكترونية»، إنّ حصان طروادة الذي تم اكتشافه اسمه «نوبن»، ويمثل أداة للتحكم عن بُعد في أنظمة التشغيل «يونكس» و«لينكس»، ويستخدم لسرقة الملفات والاطلاع على البيانات الموجودة على الجهاز المصاب.

دعوة سعودية للرئيس الصيني لزيارة الرياض

بدورها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني «شي جين بينج»، لزيارة الرياض.

والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر شريك تجاري لـ«السعودية»، والأخيرة أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، وقالت «وول ستريت»، إنّ الرياض تتطلع إلى تعميق العلاقات مع بكين وسط توتر العلاقات مع واشنطن.

ومن المتوقع أن تتم الزيارة بعد شهر رمضان المبارك، في ما يمكن أن تكون أول رحلة خارجية للرئيس الصيني منذ بدء أزمة فيروس كوروا المستجد «كوفيد 19».