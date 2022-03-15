ضبط 4500 لتر خل منتهي الصلاحية خلال حملة مكبرة في أسيوط

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، شن حملة مكبرة على الأسواق قبل شهر رمضان، أسفرت عن ضبط نحو 4500 لتر خل منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة المعلمين، بالتعاون مع إدارة مراقبة الأغذية في المديرية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في أسيوط.

حملات على الأسواق

ولفت إلى استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أنّ الحملات مستمرة وتمتد لتصل إلى جميع المدن والقرى، بهدف التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين وفقًا للقانون.

لجنة برئاسة الرقابة الإدارية والأغذية

من جانبه، قال الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنّه جرى التنسيق بين مراقبي الأغذية بالمديرية وهيئة مكتب الرقابة الإدارية، وتشكيل لجنة برئاسة ضباط الرقابة الإدارية وبمعاونة مفتشي اغذية حي غرب، بقيادة صلاح همام مراقب عام الأغذية بالمديرية، وعضوية صلاح الفيل، وإبراهيم عبدالرحمن، مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية التابعة لها، والمرور على مخازن المواد الغذائية بمنطقة المعلمين غرب دائرة أول، وجرى ضبط 4500 لتر خل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك البشري.

إخطار بالغلق وتحرير المحاضر

وأشار إلى إخطار حي غرب أسيوط ومجلس المدينة بالغلق، لعدم وجود ترخيص للمخزن، وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.