ضبط مواد كيماوية مجهولة في حملة على المصانع بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على المصانع والخامات المستخدمة فى التصنيع.

ضبط مخزن في نطاق العامرية

جاء ذلك بالتزامن مع ضبط أحد مخازن تخزين المواد الغذائية الكبرى بمنطقة العامرية، لحيازته مواد غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة، تم التحفظ على عدد 40 «جوال» ملح طعام ناعم، زنة الجوال 25 كيلوجرام، بإجمالي وزن واحد طن ملح، وعدد 40 «جوال» أرز، زنة الجوال 25 كجم، بإجمالي واحد طن أرز، وعدد 10 أجولة دقيق فاخر، زنة 50 كجم للجوال، بإجمالي نصف طن دقيق.

حملات تموينية في برج العرب

بدأت الواقعة حين قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف محمد شبور، رئيس الرقابة، وعضوية المفتش مالك الشافعي، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد مصانع الطباعة بمنطقة برج العرب، لحيازته واستخدام مواد كيماوية مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

ضبط 1800 لتر مواد كيماوية مجهولة

وتم ضبط والتحفظ على عدد 5 براميل، سعة البرميل 200 لتر، بإجمالي كمية قدرها 1000 لتر مواد كيماوية، عبارة عن محول يستخدم في غسيل التانكات ورولات التجهيز، وعدد 5 براميل، سعة البرميل 160 لتراً، بإجمالي كمية قدرها 800 لتر مواد كيمياوية «كحول».

تم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.