مصادرة 4 أطنان نخالة ناعمة ودقيق في حملة رقابية بأسيوط

شنت الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمطاحن والمخازن بنطاق المحافظة وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرارتلك الحملات لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجارى ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالعمل على التصدى لأى ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

لجنة مشكلة من مديرية التموين وحماية المستهلك

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة من مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية الصحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية للمرور على الأسواق بصفة يومية لمتابعة موقف السلع والأسواق لمنع الاحتكار تمكنت خلال حملة مكبرة على شركات الجملة ومحلات التعبئة ومخازن الأعلاف ومصانع الحلويات والمطاحن بنطاق مركز ديروط.

تحرير محاضر حبس سلع ومنعها من التداول

تم ضبط وتحرير محاضر حبس سلع ومنعها من التداول وغش وتدليس بمطحنين بدشلوط وتم مصادرة 3 طن نخالة ناعمة و1 طن دقيق والتحفظ على 35 طن والتحفظ على 18 طن أعلاف ردة فضلًا عن تحرير 50 محضر متنوع ما بين بيع بدون فواتير وسلع غير صالحة وعدم وجود شهادات صحية ومنشأت تدار بدون ترخيض واشغالات ونظافة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.