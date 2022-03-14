«الهجرة» تستقبل أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا على مدار أسبوعين

ساعات قليلة، وتبدأ وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استلام أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، حيث تستقبل الوزارة الطلاب في تمام العاشرة صباحا، على أن يستمر تسليم الأوراق لمدة أسبوعين.

حضور مندوب المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنّ تسليم أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، سيكون داخل مقر الوزارة بمنطقة المهندسين، وتحديدا في 96 شارع أحمد عرابي، الدور العاشر.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه يشترط على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، التسجيل بالاستمارة الإلكترونية الموحدة، كي يتمكنوا من تسليم الأوراق خلال المهلة المحددة، ومن ثم الالتحاق بالأماكن الشاغرة في الجامعات الأهلية والخاصة.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، إلى حضور مندوب المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، لفحص واستلام الأوراق من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وذلك طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ الأوراق المطلوب تسليمها بمقر الوزارة، تتمثل في كافة الأوراق الثبوتية، أبرزها جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، بالإضافة إلى إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية الموحدة، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رابط وخطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية الموحدة

يمكن ملء الاستمارة الإلكترونية الموحدة، من خلال الدخول على هذا الرابط.

1- الدخول على رابط الاستمارة الإلكترونية الموحدة.

2- تشمل الاستمارة الموحدة التفاصيل الخاصة بالطلاب، والتي تتمثل في: (السنة الدراسية، التخصص، مكان الإقامة).

3- الاهتمام بدقة البيانات المقدمة.