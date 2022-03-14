5 معلومات عن باسل مفتاح قبل مشاركته في «مصر تستطيع بالصناعة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن النسخة السادسة من «مصر تستطيع»، التي سيتم إطلاقها تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، ستشهد حضور عدد كبير من الوزارت، والخبراء المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، للاستفادة من خبراتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تستهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، أن جلسات وفعاليات «مصر تستطيع بالصناعة»، تستهدف عدد من المحاور، منها توطين عدد من الصناعات، منها صناعة السيارات وصناعة الأدوية، وذلك بمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من الخبراء والعلماء المصريين في الخارج، في مجال الصناعة.

من هو باسل مفتاح؟

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 5 معلومات عن باسل مفتاح أحد المشاركين في «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

5 معلومات عن باسل مفتاح أحد المشاركين في «مصر تستطيع بالصناعة»

1- حصل المهندس باسل مفتاح على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997.

2- حصل المهندس باسل مفتاح على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد عام 2004.

3- كان شريك في عدد من المشاريع العالمية منذ 2018 حتى الآن.

4- كان شريك ومستشار لدى دبي أنجيل أنفستورس من 2015 وحتي 2018.

5- شغل منصب رئيس لدى تومبسون رويترز من 2013 وحتي 2015.

محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

الجلسة الافتتاحية «الأولي»: تستعرض الاستثمار الصناعي.

الجلسة الثانية: تناقش الصناعة الخضراء.

الجلسة الثالثة: تناقش مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا التحديات والفرص.

الجلسة الرابعة: تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات.

الجلسة الخامسة: تناقش صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال.

الجلسة السادسة: تستعرض صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

الجلسة السابعة: تتناول الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.

الجلسة الثامنة: تستعرض محور الصناعات الغذائية.