«العربية»: كييف وخاركيف تتعرضان لقصف عنيف وتدمير 4 مروحيات روسية

نقلت قناة «العربية» الإخبارية، عن إعلامي في أوكرانيا، قوله إن مناطق مكتظة بالسكان في عاصمة البلاد كييف ومدينة خاركيف تعرضتا ليلًا لقصف عنيف.

كانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت 4 مروحيات روسية وطائرة واحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، أشارت مفوضية شؤون اللاجئين، إلى مساهمة قياسية لشركات ومؤسسات وجهات خيرية في المساعدة الطارئة للأوكرانيين.

كانت وزيرة الهجرة والاستيعاب التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنينا تامانو شطا، قالت في وقت سابق، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنّ «تل أبيب» تمارس نفاق الرجل الأبيض بتجاهلها اليهود الإثيوبيين الراغبين في الهجرة إليها، فيما تفتح أبوابها ليهود أوكرانيا.

«بوريل»: انضمام دول غرب البلقان لـ«الاتحاد الأوروبي» يمثل أولوية

بدوره، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنّ انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي يُمثّل أولوية.

وفي سياق متصل، أقلعت طائرة خاضعة للعقوبات يملكها أحد الأثرياء الروس، ليلا من إسطنبول باتجاه موسكو.