خطوات وقواعد التقديم على بوابة المدارس المصرية اليابانية 2022-2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد التقديم على بوابة المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أهمية ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح، ويجب ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته حال اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

تعرف على قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2022-2023

وأضافت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية، أنّ قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية تشتمل أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم استبعادها نهائيا وذلك حتى تتاح الفرصة للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت أن القواعد تشمل أن تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أي مدرسة لأخرى تحت أي مسمى أو لأى سبب إلا بتقديم جديد في المواعيد المحددة، ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2022-2023 تشمل تسجيل رقم الهاتف

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة أن يكون البريد الإلكتروني المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولي الأمر حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدّدت الوزارة على ضرورة تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولي الأمر من خلاله عند الضرورة وفي حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولي الأمر، مؤكدة أن أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.