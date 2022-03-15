كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنّ تلك النوعية من المدارس حريصة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على ولى الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية.

وأضافت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية، أنّ شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة تستلزم تقديم التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة في هذا الشأن.

تفاصيل شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022 لـ ذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن أنه حال عدم إفصاح ولي الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكتروني سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يتم تقديم خدمة أتوبيسات توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية، وسيقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الاليكترونية، وحال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي.

شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022

وأكدت الوزارة أنّ الإقرار يشمل قبول ولي الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن وسداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً واطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولي الأمر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022 تستلزم أنه حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكتروني للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولي الأمر وفي حالة عدم حل المشكلة خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالي في قائمة الانتظار دون الرجوع لولي الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارس ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالي.

وأكدت أنه حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمد بخاتم النسر من الإدارة المعنية يفيد بقيد التلميذ بمدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بهذا الشأن معتمدة من الإدارة التعليمية، وتعتبر أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء.