«التعليم» تعلن مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022.. زيادة 500 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه في إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولي الأمر في الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا فقد تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه (فقط مبلغ خمسمائة جنية مصري) بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة لتكون قيمة المصرفات 14100 جنيه.

تعرف على تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022 يتم تسديدها إلكترونيًا، موضحة أن تكلفة الكتب الدراسية إجبارية على ولي الأمر ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بإيصال منفصل طبقا للكتاب الدوري المنظم لهذا الإجراء والصادر من وزير التربية و التعليم ولا يجوز الحصول على الكتب من أي مصدر خارجي ولن يتم تسليم الكتب دون سداد قيمتها المقررة وليس لولي الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.

وأضافت الوزارة، أنّ قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1300 جنيه والصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 500 جنيه، مؤكدة أن عدم سداد قيمتها في المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019 ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

ضوابط استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لاسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022 بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ خلال العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

1. إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

2. إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى ما قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول

3. إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

4. إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق لولي الأمر استرداد كامل المصروفات.