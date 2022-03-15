«التضامن»: صرف 5.5 مليار جنيه نفقة من بنك ناصر حتى فبراير الماضي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة النفقة التي تم صرفها من بنك ناصر الاجتماعي 5,52 مليار جنيه، منذ نشأة الصندوق وحتى شهر فبراير الماضي 2022، مشيرة إلى أن النفقة التي تم تحصيلها من صندوق تأمين الأسرة حتى فبراير 2022 وصلت إلى 2 مليار و990 مليون، مؤكدة في تقرير صادر عنها، أن الدولة تحملت 2,53 مليار جنيه لصالح النساء والأفراد دون عائل.

البنك يستهدف الأسر التي هجرها عائلها

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن الصندوق تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ليستهدف الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، مشيرة إلى أنه لا يستهدف الربح أساسا ويضمن تنفيذ الأحكام التي صدرت بشأن الأجور وكذلك النفقات لصالح المستفيدين سواء المطلقة أو الأولاد أو الزوجة أو الوالدين .

طرق صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

وأوضح البنك بموقعه الرسمي، أنه يجب على المحكوم لصالحها، بعد حصولها على الأوراق المطلوبة التوجه لأقرب فرع من فروع بنك ناصر المنتشرة بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن صرف النفقة يكون إما بواسطة كارت ATM من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك، أو الصرف من خلال محفظة المحمول.

شروط الاستفادة من خدمة النفقة

تقدم المستفيدة من النفقة الصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث وشهادة بخاتم الشعار.

- تقدم المستفيدة الأرقام التأمينية للمستفيدين، وكذلك المحكوم ضده.

- تقديم شهادة رسمية صادرة من المحكمة المختصة، والتي تفيد باستئناف الحكم من عدمه.

- تقديم توكيل رسمي عام ( قضايا ) باسم رئيس مجلس الإدارة .

- يشترط تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج .

- في حالة استئناف الحكم يتم تقديم صورة رسمية من الحكم، بشرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- على المستفيدة أن تقدم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء .