«الصحة»: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 86.4%

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان متعلقة بمستجدات فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس إلى 86.4%.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن لقاح كورونا ساعد كثيرا في رفع معدلات الشفاء من الفيروس خلال الموجتين الرابعة والخامسة للفيروس، فضلا عن أدوية علاج كورونا الجديدة والتي تعطي للحالات البسيطة والمتوسطة في الأسبوع الأول من الإصابة.

أعراض فيروس كورونا

وتابعت الوزارة أن أعراض فيروس كورونا أصبحت خفيفة ولا سيما تشبه نزلات البرد كثيرا مع معظم الحالات، ومتحور أوميكرون أصبح المسيطر على الحالات المصابة للفيروس، خاصة مع كبار السن والشباب، لافتا إلى أهمية حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، موضحة أن الحصول على اللقاح أصبح يتم في غضون 24 ساعة فقط من لحظة التسجيل.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين الحاصلين على اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة، وكل ما تم تسجيله من قبل وزارة الصحة والسكان الأعراض البسيطة والتي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع وسعال وتكسير في عضلات الجسم، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية وتزول في غضون يومين لا أكثر.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، كما ناشدت المواطنين أهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها والصفحات الرسمية لها وإرسال كل الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا والاطلاع على مستجدات الفيروس من خلال المصادر الرسمية لها.