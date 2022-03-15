الطب الشرعي: طعنة نافذة بالصدر سبب وفاة شاب عُثر على جثته في بدر

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي إنه تم إجراء الصفة التشريحية على جثة شاب يدعي «عصام ح ج»، 28 سنة، لبيان سبب الوفاة، بناء على قرار النيابة العامة، إذ تبين أن سبب الوفاة هو طعنه في نافذة في منطقة الصدر.

كما نفى المصدر، في تصريحه لـ«الوطن»، تعرض جثة الشاب المجني عليه لاعتداء جنسي، موضحا أنه تم كتابة تقرير الصفة التشريحية المبدئي والخاص بسبب الوفاة وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة الشاب

قبل ساعات، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالعثور علي جثة شاب في أحد شوارع مدينة بدر، وبالانتقال تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، وبالتفتيش عُثر علي بطاقة رقم قومي للمجني عليه باسم «عصام ح ج» 28 سنة، وبالفحص تبين وجود طعن نافذ بالصدر.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

النيابة تحاول حل لغر الجريمة

وأمرت النيابة بضبط وإحضار الجناة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور علي الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وبيان إذا كان المجني عليه قد قتل في مكان العثور على جثته، أم أنه قتل في مكان آخر، وتم نقله إلى مكان العثور عليه.

وفي سياق متصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وجار جمع المعلومات لبيان سبب تواجد المجني عليه بالمنطقة، إذ إن محل إقامته في بطاقة الرقم القومي هو محافظة كفر الشيخ، بينما لم يتبين محل عمله تحديدا، لمعرفة إذا كان الجناة قتلوه في كفر الشيخ ثم تم التخلص من جثته في منطقة العثور عليها.