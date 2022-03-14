العثور على جثة شاب مطعون بسكين في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعن سكين في ظروف غامضة، وملقاة في الشارع بمنطقة بدر في القاهرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا، بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة بدر بها بعض الطعنات، وبالانتقال تبين أن الشاب يدعي «عصام ح.ج 28 سنة»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة.

تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها خنقا في السلام

كما قررت النيابة العامة تشريح جثة ربة منزل، لقيت مصرعها خنقًا على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة السلام أول، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة أمال عاشور في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وكشفت التحريات، أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.