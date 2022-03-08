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تعرف على أسعار السيارات المستعملة في الأسواق: تبدأ من 55 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبداللطيف
02:14 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها السيارات الحديثه لعام 2022، إذ استقرت أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر بين 55 ألف جنيه إلى 100 ألفًا، للسيارات موديلات 2000 إلى السيارات 2010، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات.

سبب ارتفاع أسعار السيارات

وأكد «محمود» أن جميع أنواع السيارات المستعملة والجديدة شهدت ارتفاعًا في الأسعار عالميًا ومحليًا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التضخم  الذي تشهده الدول الأوروبية المصنعة للسيارات والحرب بين أوكرانيا وروسيا.

 وشدد عضو رابطة تجار السيارات  في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية ما بين 2000 إلى 1000 آلاف جنيه في السيارات، ويجري تثمين السيارة على حسب حالتها.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات في السوق المصري كالتالي:

هيونداي أكسنت 2005

متوسط سعر السيارات في السوق المصري 65 ألفًا، وأقل سعر 64 ألفًا، وأعلى سعر 67 ألفا.

فولكس فاغن بوينتر 2006

متوسط سعر السيارات في السوق 65 ألفا، وأقل سعر 62 ألفًا، وأعلى سعر 68 ألف جنيه.

زوتي إكسبلوجن 2008

متوسط سعر السيارات في السوق المصري 65 ألف جنيه، وأقل سعر متداول هو 55 ألف جنيه، وأعلى سعر 74 ألفًا.

اسبيرانزا A113 2010

متوسط سعر السيارات المتداول في السوق المصري 65 ألف جنيه، وأقل سعر 60 ألف جنيه، وأعلى سعر 69 ألفًا.

سوزوكى التو 2013

متوسط سعر السوق 65 ألف جنيه، وأقل سعر متداول 62 ألفًا، وأعلى سعر 67 ألفًا.

اسبيرانزا A516 2007

متوسط سعر السيارة في السوق 67 ألف جنيه، وأقل سعر متداول 62 ألفًا، وأعلى سعر 71 ألفًا.

شيفروليه N200 2011

متوسط سعر السيارات في السوق 67 ألف جنيه، وأقل سعر 65 ألفًا، وأعلى سعر 70 ألفًا.

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بقلم أحمد عبداللطيف