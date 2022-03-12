أسعار السيارات المستعملة موديلات عام 1991 وحتى 2005: تبدأ من 22 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الحديثة والمستعملة حالة من الركود وشبه توقف في حالة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار التي شهدها العالم، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار السيارات اليوم

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ سوق السيارات المستعملة في مصر شهد ركودًا بنسبة 20% خلال شهر مارس الجاري، بسبب تخوف المواطنين من شراء السيارات المستعملة بأسعار مرتفعة، موضحًا أن سوق السيارات سيشهد أيضًا ركودًا مع دخول شهر رمضان الكريم، ومن المرجح أن تشهد فترة بعد عيد الفطر المبارك انتعاشة في الأسواق.

وقدم عضو رابطة تجار السيارات نصائح للمقبلين على شراء السيارات المستعملة، موضحًا أنه عليهم فحص السيارة والتأكّد من صيانتها، سواء محركها الهيكل الخارجي لها، بالإضافة إلى التأكد من صحة الأوراق من الناحية القانونية.

وتابع أنَّ سوق السيارات المستعملة في مصر شهد ارتفاعًا في الأسعار ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه في جميع أنواع السيارات المستعملة.

وتستعرض «الوطن» بعض أنواع السيارات المستعملة في سوق السيارات كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة

فيات 128 موديل 1997: متوسط سعر السوق 22 ألف جنيه، وأقل سعر 19 ألفًا، وأعلى سعر 25 ألفًا.

جيلي فروتة 2005: متوسط سعر السوق 26 ألف جنيه وأقل سعر 24 ألفًا، وأعلى سعر 29 ألفًا.

فيات 128 موديل 1991: متوسط سعر السوق 27 ألف جنيه وأقل سعر 24 ألفًا، وأعلى سعر 30 ألفًا.

سوق السيارات المستعملة

لادا 2107 عام 1991: متوسط سعر السوق 27 ألف جنيه وأقل سعر 24 ألفًا وأعلى سعر 29 ألفًا.

سكودا فورمان: متوسط سعر السوق 28 ألف جنيه وأقل سعر 26 ألفًا وأعلى سعر 29 ألفًا.

سيتروين Ax 1995: متوسط سعر السوق 28 ألف جنيه وأقل سعر 26 ألفًا وأعلى سعر 30 ألفًا.

سوزوكى ماروتي 1997: متوسط سعر السوق 28 ألف جنيه وأقل سعر 25 ألفًا وأعلى سعر 32 ألفًا.

ميتسوبيشي لانسر 1991: متوسط سعر السوق 43 ألف جنيه وأقل سعر 40 ألفًا وأعلى سعر 48 ألفًا.

هيونداي إكسيل: متوسط سعر السوق 43 ألف جنيه، وأقل سعر 38 ألفًا، وأعلى سعر 52 ألفًا.