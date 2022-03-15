بنظام حق الانتفاع.. آخر موعد لحجز مقابر مدينة العاشر من رمضان 29 مارس

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة (40 مترا مربعا) تقريباً للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وذلك بنظام حق الانتفاع.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من المقابر، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» آخر موعد لحجز مقابر مدينة العاشر من رمضان، وفقا لما صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية فى بيان لها.

آخر موعد لحجز مقابر مدينة العاشر من رمضان

يمكن للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية .

شروط حجز مقابر مدينة العاشر من رمضان

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً.

2- كما يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، مواطنا مصري الجنسية.

3- ألا يكون المتقدم لحجز مقبرة شخصاً معنويا مثل شركة أو مؤسسة.

4- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، من قاطني إحدى مدن ( العبور - الشروق - العاشر من رمضان ).

5- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى أو أرض» له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج /الزوجة/الأولاد القصر).

6- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

آلية تخصيص مقابر المجتمعات العمرانية

وفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، سيتم تخصيص المقابر المطروحة، بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.