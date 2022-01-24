آخر مستجدات منطقة سور مجرى العيون.. تنفيذ 65% من أعمال التطوير

منطقة «سور مجرى العيون»، أو منطقة «المدابغ» سابقا، تعد واحدة من أكثر المناطق التى لها تاريخ ومكانة كبير على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تطويرها وإعادة المظهر الحضارى لها، بعدما جار عليها الزمان، وتحولت 180 درجة عن سابق عهدها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات منطقة سور مجرى العيون، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيان لها، اليوم الإثنين.

آخر مستجدات منطقة سور مجرى العيون

بدأ العمل على مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، في مارس 2021.

تبلغ مساحة المشروع نحو 95 فدانا.

التكلفة التنفيذية حوالى 1.72 مليار جنيه.

نسبة إنجاز المشروع نحو 65%.

يشمل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، تنفيذ نحو 79 عمارة، بإجمالي 1924، على الطراز التراثي الإسلامي.

تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 مترا مربعا.

يضم الدور الواحد داخل العمارات السكنية 4 شقق، وكل عمارة بها مصعدين.

يضم المشروع، مباني ثقافية وترفيهية ومساحات خضراء.

كما يتضمن مشروع تطوير المنطقة، تنفيذ أسواق متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: « الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين».

يضم المشروع مبنى تجاريا ترفيهيا، يشمل: 163 غرفة فندقية، و41 مطعما، و7 كافيهات، و16 محلا تجاريا، ومسرحا رئيسيا يتسع لنحو 570 شخصا، بالإضافة إلى قاعة سينما تتسع لـ 132 شخصا، ومسرحا مكشوفا، وقاعة لعرض الفنون.

كما يضم المشروع، مشروعا سياحيا على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفنون، والتي تضم مسرحا مكشوفا، دور سينما ونوافير تراثية.

سيتم تنفيذ مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.

يذكر أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يهدف إلى إعادة إبراز المواقع الأثرية بصورة حضارية مميزة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بحلول مارس المقبل.