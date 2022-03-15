الهضيبي: مبادرتي «أمان وكلنا واحد» خلقت رواجا في السوق بطرح سلع مخفضة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا بما يتناسب مع ظروفهم المادية، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لها بهدف تيسير سبل المعيشة.

توزيع إنتاج المصانع عبر نوافذ مختلفة

وأضاف «الهضيبي»، أنّ القيادة السياسية حريصة على توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، عبر التوسع في إقامة معارض سلعية ضمن الآليات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرتي «أمان» و«كلنا واحد»، التابعتين لوزارة الداخلية خلقت حالة رواج ونشاط للسوق السلعية بأسعار مخفضة تصل لـ60 %.

وتابع:«تسهم تلك المبادرات في توزيع إنتاج المصانع عبر المنافذ المختلفة التي يتردد عليها المواطنون، وتتركز في نحو 70% من القرى الأكثر احتياجًا، تزامنا مع جهود صندوق (تحيا مصر) الذي يشارك بفاعلية في مساندة الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم للمواطن ليشعر بقدرته على شراء الكميات التي تؤمن له احتياجاته اليومية»، مشيدًا بالجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها وزارة الداخلية وجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة، وصندوق «تحيا مصر»، لتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار فى متناول محدودي الدخل وغير القادرين عبر منافذ البيع التابعة لهم.

الرقابة التموينية قادرة على ردع المستغلين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.

وأشار «الهضيبي»، إلى أن الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك دورهما ردع المستغلين والمحتكرين من التجار ووقف أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار بقوة القانون وفقًا للعقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، والذي يقضي بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية، فضلًا عما ورد في نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.