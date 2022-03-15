وفاة مسن حرقا بعد اشتعال النيران في «عشة خشبية» ينام بها بمجمع قمامة

توفى مسن حرقًا، اليوم، بعد اشتعال النيران في ظروف غامضة، في عشة خشبية يقطن بها، في مجمع قمامة بمنطقة سوق الجملة القديم بحي الزهور في محافظة بورسعيد، ويُحتمل أن تكون بسبب ماس كهربائئ ناتج عن الأمطار التي شهدتها المحافظة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بالحريق

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مجمع قمامة بأرض خالية بمنطقة سوق الجملة القديمة في حي الزهور.

سيارة إطفاء تسيطر على الحريق لمنع اشتعاله مرة أخرى

وانتقلت على الفور سيارة من الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه.

وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد إنه جرى إطفاء الحريق من السطح، وهناك احتمال لاستمرار الحريق من داخل القمامة ويجري تقليبها بمساعدة رجال حي الزهور، واستخدام مواد كيميائية لمنع اشتعال الحريق فيها مرة أخرى.

المسن كان نائمًا في عشة داخل مجمع القمامة

وتبيَن من تحريات رجال البحث الجنائي تحت إشراف مدير أمن بورسعيد والعميد مجدي سليم مأمور قسم شرطة الزهور، أن حريقًا نشب في مجمع قمامة في منطقة سوق الجملة القديم، وعثروا بعدها على جثة لمسن كان نائمًا في عشة خشبية موجودة بالمنطقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار التي شهدتها بورسعيد أمس.

نقل جثة المسن إلى مستشفى الزهور

ونقلت سيارة إسعاف جثة إبراهيم ناصف عبدالشهيد 60 سنة، إلى المستشفى بعد أن عُثر عليه مصابًا بحروق، وتبيَن من الفحص المبدئي للجثة وجود حريق من الدرجة الأولى واختناق، ووضعت الجثة في مشرحة مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.