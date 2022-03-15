ري أسيوط: أنجزنا 72% من الترع المستهدف تبطينها بالمحافظة.. فيديو

قال المهندس عمر سيف نصر مدير عام الري بمحافظة أسيوط، إنّ محافظة أسيوط تقوم بتأهيل 300 كم ترع حيث جرى تنفيذ 72% بنحو 215 كم، كما يتم إعادة طرح وترسية لـ300 كم أخرى، موضحًا أنه وبحلول يوم 30 يونيو من العام القادم سنكون قمنا بتأهيل 600 كم من الترع، حيث تمتلك إدارة الري خرائط وبيانات للترع التي بها مشكلات مياه عن طريق مرور مهندس الري المختص وتقاريره الدورية ، وتكون الترع التي بها مشكلات يكون له الأولوية في عملية التبطين.

ري أسيوط: نؤهل الترع المتعبة

وأضاف مدير عام الري بمحافظة أسيوط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعمل على تأهيل الترع المتعبة التي يعاني المواطنون في نهايتها من صعوبة وصول المياه إليهم، وفي إدارة المياه لدينا إحصاء بهذه الترع عن طريق مهندسي الري الذين يقدمون لنا تقارير دورية، إضافة إلى روابط منتفعين مشكلة على كل الترع من قبل المواطنين لعرض الترع التي تعاني من مشكلات علينا».

مشكلات المياه بدأت تنتهي في المحافظة

وتابع مدير عام الري بمحافظة أسيوط أن المشروع يوفر المياه بنسبة تصل تتراوح بين 30% إلى 40%، موضحًا: «هذا المشروع ينهي مشكلات الترع المتعبة، ورغم أن المشروع تم إطلاقه منذ عامين تقريبا، إلا أن مشكلات المياه بدأت تنتهي في المحافظة، وبالتالي فنحن أمام مشروع قومي مختلف تماما وهام للغاية».