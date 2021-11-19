«ري بني سويف»: تبطين الترع يوفر 1000 فرصة عمل يوميا

أكد المهندس خالد توفيق، مدير عام الإدارة العامة للري ببني سويف، أن المحافظة سباقة على مستوى تبطين الترع، وتعمل بمعدلات ممتازة في إطار الخطة القومية التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري لتحقيق الأمن المائي للدولة المصرية، والتي ترتكز على 4 محاور، وهي تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياه، ترشيد استهلاك المياه، وتهيئة المناخ لتطبيق هذه الاستراتيجية.

وأشار توفيق، إلى أن المحافظة تقوم بتبطين 1 كم ترع في اليوم تقريبًا، وهو ما وفّر فرص عمل كثيرة جدا لعمال البناء وسائقي المعدات، ومن ثم فإن تبطين الترع يوفر 1000 فرصة عمل يوميًا في المحافظة.

مليار جنيه تكلفة تبطين 500 كم ترع

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «تبطين الترع يعد من أهم أعمال محور الترشيد، ونعمل حاليا على تبطين 500 كم بتكلفة تزيد عن المليار جنيه، وما تم تنفيذه 330 كم، وكان لذلك الأمر مردود رائع على مستوى المحافظة وهو ما شعر به الفلاح في الصيف الماضي وشكاوى المياه انعدمت في المحافظة دون وجود هدر أو فاقد وزادت سرعة وصول المياه لنهايات الترع».

التبطين قلل مصروفات أعمال التطهير إلى النصف

وتابع مدير عام الإدارة العامة للري ببني سويف: «نقوم بتطهير الترع مرتين أو 3 مرات في العام للتخلص من الحشائش والترسيبات الموجودة، ومع تبطين الترع نقوم بتوفير أكثر من نصف مصروفات أعمال التطهير».