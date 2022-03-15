شاب مصري وضع خطط استراتيجية للجهات الحكومية في أمريكا .. فيديو

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، لقاءًا مع الدكتور معتز يوسف، المتخصص في نظم المعلومات وتطوير المؤسسات الحكومية، وأحد مسؤولي وضع الاستراتيجية للجهات الحكومية الفيدرالية، والذي كان مسؤولا عن مشروع خارطة الطريق لربط أنظمة المعلومات بين 4 جهات وزارية ذات صلة بسلامة الطرق، وعملية إعداد الخطة الاستراتيجية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية في أمريكا.

قرر تحويل مساره المهني بنهايات عام 2008 ومع بداية الأزمة المالية العالمية

وقال متخصص نظم المعلومات وتطوير المؤسسات الحكومية في تصريحات عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إنه بعد تخرجه من كلية الهندسة، اتجه إلى العمل في مجال البترول، وبعدها انتقل إلى العمل في شركة بترول أمريكية، وبنهايات عام 2008 ومع بداية الأزمة المالية العالمية قرر تحويل مساره المهني، ودرس التخصصات التي ستؤهله للعمل في مجال الاستشارات الفنية والهندسية.

حصل على ماجستير في إدارة المشروعات من جامعة جورج واشنطن

وأضاف متخصص نظم المعلومات وتطوير المؤسسات الحكومية: «حصلت على شهادة في إدارة المشروعات، وشهادة في إدارة البرامج، ثم إدارة المخاطر، وبعد ذلك تطوير المؤسسات، أي أنني حصلت على 6 شهادات، كل واحدة استغرقت فترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور، وأسست شركة استشارات فنية صغيرة وكان مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على مشروعات صغيرة وبدأ عددها يزداد مع مرور الوقت، وبالتوازي مع ذلك حصلت على ماجستير في إدارة المشروعات من جامعة جورج واشنطن».

وأشار «معتز»، إلى أنه يحضر للدكتوراه، لافتًا إلى أنه شارك في مشروعات كبرى، بينها مشروعات مؤثرة أكسبته خبرات مختلفة إلى جانب الدراسة، وهو ما جعله يشارك في مشروعات الخطط الاستراتيجية لبعض الجهات الحكومية في كاليفورنيا.