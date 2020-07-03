استشاري نظم معلومات: 80% من الأطفال على السوشيال ميديا معرضون للخطر

أكد الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، أن الجرائم الإلكترونية انتشرت بشكل كبير، وزادت بنسبة 300% خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "لدينا طفل جديد كل نصف ثانية يسجل نفسه بمواقع التواصل الاجتماعي بحسب دراسة أجرتها يونيسيف و80% منهم معرضون للخطر، مثل التنمر الإلكتروني ومشاركة صورهم، والمخاطر التي قد يتعرضون لها من خلال سرقة هوياتهم والاستخدام السيء لبياناتهم الشخصية".

وتابع: "كل طفل داخل على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن مليون واحد يستغلوه بشكل سيئ، ومع التطور التكنولوجي السريع باتت تقع على كاهلنا لكي نتعامل مع هذه القضايا المتعلقة بمستقبل أطفالنا".

وواصل: "35% من الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي أقل من 13 سنة، وفي أمريكا هناك 45 مليون محتوى يمكن السيطرة عليه، وهو ليس رقمًا كبيرًا، مقارنة بمليارات المحتويات التي يتعرض الأطفال لها، والطفل يتعامل مع التكنولوجيا بحسن نية، وقد يتواصلون مع غرباء يعطونهم معلوماتهم الشخصية وعندها يكونون الحلقة الأضعف لاختراق العائلة".