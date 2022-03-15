أهالي كفر الشيخ يطالبون بالقصاص لدماء ضحية «التوك توك»

دشن أهالي مدينة الرياض وقراها التابعة لمحافظة كفر الشيخ، «هاشتاج» يحمل عنوان «شهيد لقمة العيش.. مات مدافعًا عن ماله»، للمطالبة بالقصاص بعد قتل الشاب عصام حسن جاويش، 28 عامًا، الذي عُثر على جثمانه مقتولًا في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، إذ أكد مواطنون أنه ترك محافظته متوجهًا للقاهرة بحثًا عن «لقمة العيش» وكان يعمل سائق «توك توك».

جار المجني عليه: «ترك أسرته بحثًا عن لقمة عيش»

وقال حمادة صالح، أحد جيران المجني عليه: إن المجني عليه ترك أسرته وتوجه لمدينة بدر في القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، بسبب كثرة أعداد «التكاتك» في كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه تعرض لمحاولة سرقة «التوك توك» والمال الموجود بحوزته، فحاول الدفاع عن نفسه ومركبته إلا أنه تلقى طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على حد معلوماتنا.

وأضاف «صالح» في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن النيابة بالقاهرة استدعت أسرة عصام حسن جاويش، لسؤالهم حول الواقعة، مشيرًا إلى انه اشترى «توك توك» جديد وكان شابًا مكافحًا يبحث عن رزقه بالحلال لكنه راح ضحية الغدر، ومات شهيدًا لأنه دافع عن نفسه وماله ونحتسبه عند الله من الشهداء..

الأهالي عثروا على الجثمان في أحد شوارع «بدر»

يذكر أنه جرى العثور على جثة «عصام» ملقاة في أحد شوارع مدينة بدر، وانتقلت مباحث القاهرة لمكان الواقعة، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين وجود طعن نافذ بالصدر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، حيث قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، كما تحفظت على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.