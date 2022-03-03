كشف غموض مقتل شاب في المنوفية.. شقيق حماته ذبحه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول ذبحا وطعنا داخل منزله في مدينة سرس الليان، حيث تبين أن السر وراء الواقعة هو علاقة محرمة بين المجني عليه وحماته، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم هو شقيق حماة المجني عليه.

تفاصيل جريمة القتل بمدينة سرس الليان

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وعمل التحريات السرية، تمكنت قوات الشرطة من ضبط «محمد. ي. ا»، سائق، وهو شقيق حماة المجني عليه، وتم الوصول إلى أداة الجريمة المستخدمة في الواقعة (سكين)، والهاتف المحمول الذي قام المتهم بسرقته بعد ارتكاب الواقعة.

المتهم يعترف بالجريمة

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، بعد ابتزاز المجني عليه لشقيقته بعد تصويرها عارية، وشرح تفصيليا تفاصيل ارتكاب الواقعة، وأرشد على مكان إلقاء سلاح الجريمة وهاتف محمول المجني عليه الذي قام بسرقته، حيث ألقاهما في ترعة السرساوية.

تشكيل فريق أمني لكشف غموض الواقعة

تعود تقاصيل الواقعة إلى عثور شقيق «رامي ع. م.»، على جثة شقيقه مقتول داخل منزله بمدينة سرس الليان، ويظهر عليه علامات طعن بآلة حادة وطعنات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة التي أمرت بعدها بدفن الجثمان، وتكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد كلف بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبد الله جلال مدير المباحث، لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 305 إداري سرس الليان، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.