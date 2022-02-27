تفاصيل جريمة سرس الليان في المنوفية.. مقتل شاب داخل شقته في ظروف غامضة

وقعت جريمة سرس الليان في محافظة المنوفية، إذ عثرت أسرة شاب على جثته قتيلا داخل منزله، وفي جسمه طعنات وعلامات تعد بآلة حادة، فضلا عن تكسير محتويات الشقة، إذ أخطرت أسرة الشاب «م.ع» بإخطار قسم شركة سرس الليان بالجريمة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لبيان ملابساتها، والبحث عن أدلة خاصة بالجريمة، وتم إخطار النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

مصدر أمني يكشف تفاصيل جريمة سرس الليان في المنوفية

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جريمة سرس الليان اكتشفت عندما كسر شقيق المجني عليه باب الشقة للاطمئنان عليه وفوجئ فور دخوله بوفاة شقيقه بطعنات قطعية بالرقبة والرأس من الناحية اليمنى والكتف والرسغ الأيسر والكف الأيسر، فيما تم تشكيل فريق بجث جنائي لكشف تفاصيل الجريمة، ومعرفة ملابساتها، والقبض علي المتهم.

وتبين أن الشاب المقتول في واقعة جريمة سرس الليان في المنوفية، يدعى «م.ع» عامل، متزوج ولديه طفل، ومقيم بمدينة سرس الليان في المنوفية، وسادت حالة من الحزن بين أسرته بعد معرفتهم بمقتل الشاب الذي يبلغ من العمر 32 سنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.

مدير أمن المنوفية يأمر بتشكيل فريق بحث جنائي لحل لغز جريمة سرس الليان

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يحدوث جريمة في مدينة سرس الليان، بعد عثور أسرة شاب على جثته مقتولا في شقته بالمدينة، وكلف مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، فيما قامت وحدة مباحث سرس الليان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.