بشرى بشأن الأزمة الأوكرانية.. توقعات بانتهاء الحرب أوائل مايو المقبل

في خضم الأزمة الأوكرانية، واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا والتي اندلعت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ظهرت توقعات أوكرانية بانتهاء الحرب أوائل مايو المقبل، مع استمرار اشتباكات محدودة لمدة عام.

وتوقع المستشار بالرئاسة الأوكرانية «أوليكسي أريستوفيتش»، انتهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل، بفعل نفاذ ما لدى روسيا من موارد تحتاجها لمهاجمة أوكرانيا.

وأكد المسؤول الأوكراني أن التوقيت الدقيق لانتهاء الحرب سيعتمد على كم الموارد التي ترغب روسيا في تخصيصها للحملة العسكرية على أوكرانيا، قائلا: »أعتقد أنه في موعد أقصاه أوائل مايو، سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير».

سيناريوهات انتهاء الأزمة الأوكرانية

وأشار المسؤول الأوكرانى، إلى أن هناك سيناريوهات انتهاء الأزمة تتمثل فى إبرام اتفاق سلام بسرعة كبيرة في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات: «في حالة عدم التوصل لاتفاق ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويا على بعض»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

ونوه المسؤول الأوكراني، إلى أنه حال إبرام اتفاق سلام، من المحتمل أن تظل الاشتباكات التكتيكية الصغيرة لمدة عام رغم إصرار أوكرانيا على جلاء القوات الروسية من أراضيها.

ولفت إلى أن هناك سيناريو آخر، سيؤدي لاستمرار الحرب، حال إقدام روسيا على إرسال مجندين جدد بعد شهر واحد من التدريب.

وبدأت الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير، عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ما أسماها عملية عسكرية خاصة، ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

الرئيس الأوكراني يلقى خطاب أمام الكونجرس غدا

في السياق، يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، خطابا افتراضيا أمام الكونجرس الأمريكي غدا، الأربعاء، استجابة لدعوة البيت الأبيض.

وأجريت 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل لحل الأزمة الدائرة بين الطرفين ولم يتم التوصل حتى الآن لنتائج مبشرة سوى الاتفاق على إجلاء المدنيين عبر ممرات آمنة، وقالت الرئاسة الروسية إنّ المحادثات مع أوكرانيا صعبة ولا نريد تقديم أي تنبؤات.