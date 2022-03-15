مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث: أدينا دورا كبيرا خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة حنان خفاجي، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إنّ المعهد هو معهد بحثي وطبي وخدمي يضم مستشفى بقوة 300 سرير وعيادات خارجية وجراحة مناظير، موضحة أن المعهد لعب دورا كبيرا خلال جائحة كورونا وعمل مثل كافة المنشآت الطبية بمصر في منظومة مواجهة الوباء، حيث تم صرف كافة الأدوية العلاجية للعاملين بالمعهد، وتقديم تحصينات كورونا للعاملين وأيضا تقديم الخدمات لبعض المراكز الصحية حول المعهد.

كل الأقسام والعيادات قدمت الخدمة للتعامل مع الوضع الوبائي

وأضافت مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن كل الأقسام والعيادات بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث قدمت الخدمة للتعامل مع الوضع الوبائي، كما تم المشاركة في حملة 100 مليون صحة لاكتشاف الفيروسات الكبدية، ولدينا قسم الباطنة الذي يعالج الجهاز الهضمي والكبد ويقوم بتشخيص أمراض الكبد الفيروسية والمزمنة إضافة إلى وحدة موجات صوتية ومناظير للتشخيص والعلاج ووحدة موجات صوتية وعناية مركزة لأمراض الكبد.

نجري جراحات لأي مرض مثل استئصال الأورام وزراعة الأعضاء

وأوضحت مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث أن المعهد يجري جراحات لأي مرض مثل استئصال الأورام وزراعة الأعضاء، وبالتالي فإن المعهد يقدم خدمات كثيرة لمرضى الكبد، والمعهد كان يعالج البلهارسيا التي كانت منتشرة في مصر، ولكن نسبة الإصابة بمرض البلهارسيا قلّت كثيرا بمصر وبالتالي أصبح المعهد يعالج كل أمراض الكبد.