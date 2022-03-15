إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 460 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، من تسجيل 460 مليون حالة، وبلغت الإصابات 459716495 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6067156 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 393162470 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات إيطاليا إلى 13.4 مليونا

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية، أمس الاثنين، 28900 إصابة بـ«كورونا» و129 حالة وفاة، موضحة أن إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد بلغ 13.4 مليونا، فيما اتفاعت حصيلة الوفيات إلى 156997 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي كوريا الجنوبية، اعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، أن البلاد سجلت 362338 إصابة جديدة بـ«كورونا»،و293 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7228550 حالة، فيما وصلت حصلية الوفيات إلى 10888 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس الاثنين، إصابة واحدة جديدة بـ«كورونا» دون تسجيل أي وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 58659 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 981 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الموريتانية، إلى تسجيل 5 حالات شفاء، لترتفع حصيلة حالات التعافي من «كورونا» إلى 57659 حالة ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 129569 حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 368 إصابة بـ الفيروس، و4 وفيات، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 129569 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2862 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة التونسي، علي مرابط، قال في وقت سابق إنه من الضروي مواصلة التقيّد بالإجراءات الوقائية الخاصة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.