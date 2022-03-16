متى يحق للإخوة صرف معاش شقيقهم المتوفى؟.. هيئة التأمينات تجيب

بعد وفاة صاحب المعاش، يتم صرف معاش المتوفى لمستحقيه من ورثة صاحب المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمى أنه من حق أخوة المتوفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه أن يحصلوا على معاشه ،كما يحق المعاش أيضا لكلا من الأرملة والأبناء والبنات والوالدين.

شروط صرف الأخوة لمعاش أخيهم

وأوضحت هيئة التأمينات أن شروط صرف الأخوة لمعاش أخيهم تتمثل فيما يلى :

- يشترط لصرف الأخ أو الأخت معاش أخيهم المتوفى ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، مؤكدة أن المساعدة الضمانية لاتعتبر من قبيل الدخل​.

- يشترط ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

- شرط أساسى لحصول الأخت على معاش أخيها ألا تكون متزوجة .

- يشترط ألا يكون أى من أولاد صاحب المعاش أو المؤمن عليه ، سبق استحقاقه في المعاش.

- يشترط لاستحقاق الأخ لمعاش أخيه صاحب المعاش أو المؤمن عليه ، نفس شرط استحقاق الابن وهى ألا يكون قد بلغ 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون بلغ 26 سنة .

المستندات المطلوبة لصرف المعاش

وأوضحت الهيئة أنه على المستفيد التوجه الي المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد، وتقديم المستندات التالية :

- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.