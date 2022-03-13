تطورات الحالة الصحية لـ خالد الصاوي: ممنوع من الكلام بأمر الطبيب

تصدرت تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابته بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية، بسبب الإجهاد الذي تعرض له الفترة الماضية وانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية، والتي من المقرر لبعضها المنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

ويخضع الصاوي حاليًا للراحة المنزلية بناء على تعليمات الأطباء المعالجين، ومطالبتهم إياه بعدم إجهاد صوته، ومنعه من استخدام الهاتف أوالحديث لفترة طويلة، لسرعة القضاء على هذه الالتهابات، حتى يتمكن من العودة إلى «اللوكيشن» واستئناف تصوير مشاهده في الأعمال الدرامية التي يشارك فيها.

التهابات شديدة بسبب الإجهاد في التصوير

ويشارك الصاوي في مسلسل الاختيار 3، أمام عدد من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وكان خالد الصاوي، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن هذه ليست المرة الأولى التي تُصاب فيها أحباله الصوتية بالتهابات، ولكنه اعتاد على آلامه الشديدة التي تهجم عليه بنحو مرتين في كل عام، وغالبًا تكون بسبب الإرهاق الذي يتعرض له بسبب ضغط العمل والتصوير المكثف لمشاهده، خصوصًا إذا كان مرتبطًا بأكثر من عمل فني في وقت واحد.

يلتزم بتعليمات الأطباء لضمان شفائه سريعًا

وأشار إلى التزامه بتعليمات طبيبه المعالج، وعدم استقبال أي مكالمات هاتفية أوالكلام مع أحد منعًا من إرهاق الأحبال الصوتية أوالضغط عليها بما يؤثر بشكل سلبي على سرعة تماثله للشفاء، وهو في أشد الحاجة للتعافي للعودة سريعًا لاستكمال تصوير مشاهده في «الاختيار» المقرر عرضه في رمضان الشهر المقبل.

وحقق خالد الصاوي إشادات موسعة الأيام الماضية على خلفية مشاركته في عرض مسرحي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجسّد خلالها شخصية والد الشهيد نور، أمام ماجدة زكي ومايان السيد ورامز أمير.