«شعراوي» ومحافظ بني سويف يفتتحان أعمال تطوير الكورنيش والممشى السياحي

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ظهر اليوم الثلاثاء، الكورنيش السفلي والممشى السياحي، بتكلفة 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي، وشارك في الافتتاح نواب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي شهدها الكورنيش والممشى السياحي، مؤكداً حرص الدولة علي توفير متنفس حضاري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل، ضمن مشروع ممشى أهل مصر، والذي يعد أحد أهم المشروعات الهادفة لتحسين جودة حياة المواطنين.

باركينج بطاقة استيعابية 90 سيارة

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ مكونات الكورنيش التي تشمل: «باركينج بطاقة استيعابية 90 سيارة، مطعم من طابقين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية»، وعدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم مراعاة كود الإتاحة، عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم، تحت شعار «الكورنيش صديق لذوى الهمم»، ويضم الممشى «6 رامبات بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول وحمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه».

تكريم المشاهير والأعلام في المحافظة

كما تفقد اللواء محمود شعراوي والدكتور محمد هاني ممشى العظماء، الذي يضم مجموعة صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، تعمل بنظام الباركود( QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذي برع وتميز فيه، بهدف تخليد وتكريم النوابغ والأعلام، ودعم روح الانتماء لدى أبناء المحافظة، علاوة على متابعة منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئة، والتي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة، وتضم 170 شابًا وفتاة من أبناء بني سويف ممن تم تدريبهم على مستوى عال، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.